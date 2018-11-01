اتفاقية جديدة بـ2.3 مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء في الأقصر

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وعلى هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي ، شهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الكهرباء برئاسة المهندس محمد شاكر ، وبين شركة أكواباور.

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الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ، تتضمن إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 2250 ميجاوات ، في محافظة الأقصر ، وذلك باستثمارات تقدر بـ 2.3 مليار دولار.