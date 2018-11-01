الحكومة توافق على إنشاء صالتي ألعاب مغطاة في برج العرب و6 أكتوبر

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء ، التي شكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 ، في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/2018.

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وكذلك ، وافق مجلس الوزراء على إنشاء صالتي ألعاب مغطاة ، الأولى داخل استاد الجيش المصري في برج العرب ، والثانية في مدينة السادس من أكتوبر ، وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في العام 2021 ، بما يساهم في توفير البنية التحتية اللازمة ، لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم.