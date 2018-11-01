الحكومة توافق على خطة عاجلة لإدارة المخلفات في القاهرة

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، وافق مجلس الوزراء على الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية ، الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات في محافظة القاهرة ، وذلك بعد تخارج بعض الشركات.

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وتتضمن الخطة العاجلة ، الموافقة على الاحتياجات المطلوبة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي 2018 ، إضافة أيضا إلى التعاقد مع عدد من السائقين.