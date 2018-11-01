الحكومة تقر تعريفة جديدة لسيارات النقل في ميناء السلوم

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل ، الخاص بتطبيق تعريفة جديدة لاستخدام سيارات النقل للمسار السريع ، في ميناء السلوم البري.

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ويتضمن الطلب الذي وافقت عليه الحكومة ، تخصيص هذا المسار السريع نظرا لحمولة السيارات التي تحتوي على منتجات سريعة التلف ، مثل الفاكهة والخضراوات.

ووافق مجلس الوزراء كذلك ، على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن «أراضي المصريين في الخارج» ، وذلك ضمن تنفيذ الدولة بعض الإجراءات الاقتصادية ، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية ، في ضوء الشروط العامة ووفق أسلوب السداد المنصوص عليه.