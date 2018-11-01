الحكومة توافق على إنشاء «الجامعات الكندية في مصر»

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «الجامعات الكندية فى مصر» ، لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر ، والتي يقع مقرها الرئيسي في دولة كندا.

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ويشتمل الفرع الجديد ، على «برامج هندسة التصميم المستدامة ، الرياضيات وعلوم الحاسب ، وريادة الأعمال» ، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، فضلا عن تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على طلب محافظة قنا ، بشأن مشروع بروتوكول التعاون المزمع توقيعه ، بين المحافظة وبين بنك التعمير والإسكان ، وذلم بغرض تنفيذ بعض المشروعات العقارية الكبرى في المجال السكني والإداري والتجاري ، داخل نطاق محافظة قنا ، بهدف توفير السكن وفرص العمل ، من خلال دخول محافظة قنا في المشروع بحصة عينية ، لتسهيل إجراءات إنشاء شركة مساهمة مصرية لبناء المشروعات داخل محافظة قنا وبيع وحداتها ، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري ، على تأسيس الشركة ، وكذلك الإنفاق من العائد على المشروعات التي تحتاجها قنا ، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي.