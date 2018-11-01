بعد موافقة الحكومة.. «النقل» تتعاقد مع الأكاديمية البحرية لاستكمال مخطط تطوير الموانئ

منذ 44 دقيقة أخبار مصر
بعد موافقة الحكومة.. «النقل» تتعاقد مع الأكاديمية البحرية لاستكمال مخطط تطوير الموانئ
هشام عرفات

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الإطاري ، الذي تم التوصل إليه بين بنك الاستثمار القومي ، وبين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، الذي يهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة للبنك طرف الشركة وشركاتها التابعة.

كما وافق مجلس الوزراء كذلك ، على طلب وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، الخاص بالتعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، لاستكمال إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى العام 2030.

طلب وزارة النقل والمواصلات ، يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجيستيات ، على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي ، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ويساهم كذلك في توظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ، ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية ، وقناة السويس ، وكذلك إجراءات ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار.