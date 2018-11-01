بعد موافقة الحكومة.. «النقل» تتعاقد مع الأكاديمية البحرية لاستكمال مخطط تطوير الموانئ

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ، وأعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، توقيع اتفاقيتي تعاون في مقر مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعه اليوم الخميس ، اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الإطاري ، الذي تم التوصل إليه بين بنك الاستثمار القومي ، وبين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، الذي يهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة للبنك طرف الشركة وشركاتها التابعة.

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كما وافق مجلس الوزراء كذلك ، على طلب وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، الخاص بالتعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، لاستكمال إعداد دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى العام 2030.

طلب وزارة النقل والمواصلات ، يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجيستيات ، على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي ، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ويساهم كذلك في توظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ، ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية ، وقناة السويس ، وكذلك إجراءات ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار.