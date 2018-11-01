طقس معتدل شمالا وأمطار غزيرة على حلايب وشلاتين.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد. بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مناطق من محافظة جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، وتكون الأمطار غزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

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وأوضح خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر حتى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب تأكيدات خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 30 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 28 درجة.

قنا ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 31 درجة.

الأقصر ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 32 درجة.

أسوان ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 32 درجة.