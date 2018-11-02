التعليم العالي تنفي إقرار لائحة جديدة تخص الترقيات بالجامعات

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وصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صباح اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر، أن ما تردد عن إقرار لائحة جديدة خاصة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلميةبأنه مجرد شائعة .تم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

حيث تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي بدورها نفت تلك الأنباء، وأكدت في بيان لها أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن تخص بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية.

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ولفتت الوزارة إلى أن القواعد المنظمة لهذه الترقيات والمعمول بها حالياً مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.

وزادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: “أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكي يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020”.

وأكدت الوزارة، أنه “بمجرد أن ينتهي المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات والموافقة عليها سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات”.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالمجلس للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.