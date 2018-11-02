حادث إرهابي يستهدف أقباطا في المنيا.. استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين

Advertisements

تعرض أتوبيس يقل عددا من الإخوة الأقباط ، اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، لهجوم إرهابي قرب دير الأنبا صموائيل في المنيا ، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لفحص ملابساته ، وكذلك انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم ، حيث أسفر الحادث عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين ، وذلك حسب ما قال مصدر أمني قبل قليل.

وأوضح المصدر الأمني ، أن الطريق الرئيسي لدير الأنبا صموئيل مغلق طبقًا للتعليمات الأمنية ، بسبب خطورة موقعه في الظهير الصحراوي ، إضافة إلى انقطاع شبكة الاتصالات في محيطه ، حيث استخدم الضحايا دروبًا فرعية للوصول للدير ، وأكد المصدر أنه يتم ملاحقة منفذي الهجوم.

Advertisements

ولفت المصدر الأمني ، إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام كافة بالبيانات الرسمية فقط ، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله في وسائل السوشيال ميديا المختلفة.