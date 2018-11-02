«التموين»: تلقينا 22 عرضا في أول مناقصة عالمية لشراء الأرز

Advertisements

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ، تلقت حتى الآن 22 عرضا في أول مناقصة عالمية لشراء الأرز ، منذ بداية العام الحالي 2018.

وفي بيان رسمي صادر عنها ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الهيئة سوف تتلقى العروض وعينات من الأرز الأبيض المضروب ، القصير أو المتوسط الحبة من أي منشأ ، بنسبة كسر بين 10 و12% ، وذلك حتى يوم 12 نوفمبر من العام الحالي 2018.

Advertisements

وتحدث تقرير حديث ، عن أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تستهدف استيراد 500 ألف طن من محصول الأرز خلال العام المالي 2018 / 2019.

وكانت الحكومة المصرية ، أعلنت في 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن أول مناقصة عالمية لاستيراد الأرز ، خلال العام الحالي 2018 ، بينما ذكرت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية آنذاك ، أنها تسعى لشراء شحنات بحجم 25 ألف طن من الأرز في مناقصة عالمية ، موضحة أن العروض للمناقصة سوف تقدم في موعد أقصاه 12 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على أن تشمل الأسعار تكاليف الشحن والتأمين ، فضلا عن اشتراط وصول الأرز خلال يناير المقبل.