«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت الموافق 3 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على باقي الأنحاء خلال ساعات النهار ، لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ، وعلى مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، تكون غزيرة على مدينتي حلايب وشلاتين ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة. ويتراوح كذاك ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا السبت الموافق 3 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 30 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 19 درجة ، العظمى 27 درجة.

قنا ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 31 درجة.

الأقصر ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 31 درجة.

أسوان ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 31 درجة.