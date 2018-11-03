تعرف على آخر موعد لتحديث البطاقات التموينية وإضافة المواليد

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ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، أن آخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين ، وإضافة المواليد الجديدة لأصحاب البطاقات المتخلفين عن فتره الإضافة ، هو يوم الأربعاء المقبل 7 نوفمبر.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء ، مراجعة وتصحيح الأخطاء في أسرع وقت ، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية ، عن طريق موقع إدارة دعم مصر من هنا.

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كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المواطنين ، سرعة تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات ، تفاديا لإلغاء بطاقة التموين ، موضحة أن البطاقات التي بها أخطاء سوف يتم إلغائها بعد الفترة المحددة ، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها ، سوف يتقدم صاحب البطاقة بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة ، وذلك وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة ، كما أن الموقع متاحا للدخول عليه ، وحال عدم وجود بطاقتك على الموقع ، فاعلم أنها سليمة.