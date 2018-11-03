القضاء الإداري يحيل دعوى تخفيض رصيد كروت الشحن إلى المفوضين

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أعلن محكمة القضاء الإداري عن قرارها إحالة الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي طارق محمود والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر “بتخفيض رصيد كروت الشحن بنسبة 36%” إلى هيئة المفوضين بالمحكمة من أجل إبداء رأيها القانوني حيال تلك الدعوى.

وأعلن المحامي طارق محمود من خلال عريضة الدعوى القضائية “أن القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية، ويعمل على زيادة الأعباء في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

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وأضاف المحامي “إن شركات الاتصالات تحقق مكاسب تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً من المواطنين المصريين، بل إن أرباح شركات الاتصالات تزيد على أرباح شركات السلاح، وأكد أن زيادة أسعار كروت الشحن تعد زيادة ضخمة سوف تؤدي إلى زيادة الأعباء اليومية على كاهل المواطن المصري البسيط.

وأكد أن خدمات الهاتف المحمول يتم استخدامها من قبل المواطن المصري في حياته اليومية، وقد أكد المحامي “إن القرار المطعون عليه هو معيب، ويتحتم إلغاءه هو قرار مخالف للدستور والقانون”، وأوضح أن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية الشعب المصري من ارتفاع أسعار السلع.

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