حملة لرفع الإشغالات والسيارات المتهالكة اليوم بحي بولاق الدكرور

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قامت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور التابع إلى محافظة الجيزة بشن حملة اليوم الموافق الأحد بالتعاون مع “الإدارة العامة للمرور” من أجل رفع جميع السيارات المتروكة وكذلك رفع كافة الإشغالات بناء على التعليمات الصادرة عن المحافظ اللواء أحمد راشد.

وأعلن رئيس حي بولاق الدكتور اللواء هاني العناني “إن إدارة الإشغالات تستهدف العمل على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع التالية، شارع المنشية، وشارع كفر طهرمس، و شارع فيصل”.

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وأكد على ضرورة ضبط حركة الشارع، وشدد على تواجد القوات من أجل منع رجوع أي إشغالات مرة أخرى في الشوارع التي قد تم رفع السيارات المتهالكة والإشغالات منها.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور “إن الحملة مستمر في عملها على مدار اليوم الموافق الأحد في العمل على رفع كافة الإشغالات في الشوارع السالف ذكرها”

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