السكك الحديدية تحصل رسوم مقابل انتظار الأشخاص بمحطات القطار

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أعلنت مصادر مسؤولة داخل هيئة سكك حديد مصر “أن قرار تطبيق رسوم مالية بقيمة جنيه واحد انتظار لأي مواطن أو شخص على أرصفة السكك الحديد قرار قديم يتم تنفيذه منذ سنوات عديدة”.

وأضاف المصادر أن القرار لا يعد قرار جديد، بل تم تطبيقه على عدد كبير من المواطنين المنتظرين على رصيف محطات القطارات، وأوضح “أنه من المفترض أن يحضر المسافر قبل انطلاق رحلته بالقطار بربع ساعة على الأقل”.

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وأشارت المصادر “إن هيئة سكك حديد مصر تواصل العمل على تطوير، وتحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكك الحديد على الوجهين البحري والقبلي، وتسعى الهيئة إلى تقديم خدمات متميزة إلى جموع المسافرين”، وأضاف أن قطارات سكك حديد مصر تنقل بشكل يومي ما يقارب من مليون ومائتين وخمسين ألف راكب.

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