اليوم.. 3.5 مليون مستحق يصرفون معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، لصرف معاشات شهر نوفمبر ، للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد ، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.7 مليار جنيه ، تستحق الصرف في الأسبوع الأول من نوفمبر ، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بتيسير عمليات الصرف وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وفي تصريحات سابقة لها ، قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي ، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، وكذلك عن طريق منافذ مكاتب التأمينات ، بداية من الخميس الماضي ، كما أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد ، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه ، تستحق الصرف في الأسبوع الأول من نوفمبر ، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه ، اعتبارًا من 10 نوفمبر الحالي.

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