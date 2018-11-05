بحضور السيسي.. انطلاق جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي» في منتدى شباب العالم

منذ 27 دقيقة أخبار مصر
بحضور السيسي.. انطلاق جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي» في منتدى شباب العالم
الرئيس السيسي خلال مشاركته في مؤتمر الشباب

بدأت فعاليات جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي.. تنقذ أم تستعبد مستخدميها» ، قبل قليل ، في قاعة الفيروز بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة السلام شرم الشيخ ، وذلك ضمن وقائع منتدى شباب العالم 2018.

تعقد الجلسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبعض الوزراء ، وهم السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، المهندس عمرو نصار. وزير التجارة والصناعة.

يتحدث في جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي.. تنقذ أم تستعبد مستخدميها» ، إيفان بينا ، بيلي برنيل ، باتريك وينست ، دانتب لاسون ، ماركو جريك ، جيف باليز ، فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، جاك هاريس ، فالفينا متاتا ، أروا أبون ، محمد خيرت، والعميد خالد عكاشة ، بينما يدير الجلسة الإعلامي عمرو خليل.

 