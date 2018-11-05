بحضور السيسي.. انطلاق جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي» في منتدى شباب العالم

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بدأت فعاليات جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي.. تنقذ أم تستعبد مستخدميها» ، قبل قليل ، في قاعة الفيروز بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة السلام شرم الشيخ ، وذلك ضمن وقائع منتدى شباب العالم 2018.

تعقد الجلسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبعض الوزراء ، وهم السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، المهندس عمرو نصار. وزير التجارة والصناعة.

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يتحدث في جلسة «مواقع التواصل الاجتماعي.. تنقذ أم تستعبد مستخدميها» ، إيفان بينا ، بيلي برنيل ، باتريك وينست ، دانتب لاسون ، ماركو جريك ، جيف باليز ، فاطمة الزهراء عبد الفتاح ، جاك هاريس ، فالفينا متاتا ، أروا أبون ، محمد خيرت، والعميد خالد عكاشة ، بينما يدير الجلسة الإعلامي عمرو خليل.