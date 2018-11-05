مدبولي يغادر الصين إلى مصر للحاق بختام منتدى شباب العالم

Advertisements

غادر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قبل قليل ، الصين عائدا لمصر ، وذلك بعد زيارة استغرقت 4 أيام ، شارك خلالها في افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات ، في مدينة شنجهاي الصينية.

وكان رئيس مجلس الوزراء ، ألقى كلمة خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنجهاي الصينية ، قدم خلالها الشكر والتقدير للرئيس الصيني ولشعب الصين العظيم ، على حفاوة الاستقبال والضيافة ، ولحكومة جمهورية الصين الشعبية ، على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال المعرض المهم ، ومنحها صفة إحدى الدول ضيوف الشرف ، ما يعكس حرص الجانب الصيني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة مع مصر.

Advertisements

وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، أن مشاركة مصر اليوم في أعمال معرض الصين للواردات الدولية ، تأتي إيمانا منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض ، لما يوفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين التجاري والاستثماري ، وهو أمر توليه مصر أهمية كبيرة وتسعى دوما لتحقيقه ، في إطار البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين ، وتعزيزا لما شهدته الفترة الماضية من تطور ملحوظ لأطر العلاقات المصرية الصينية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي وفي مختلف المجالات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة ، أن مشاركة مصر في المعرض ، تأتي تقديرا للجهود الصينية الرامية إلى تعزيز معدلات التجارة الدولية ، وتحقيق مبدأ التجارة العادلة بين الدول ، وهو الأمر الذي ترى مصر ، أن الصين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه على أرض الواقع.

وعقب عودته إلى مصر ، يتجه رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرم الشيخ ، للمشاركة في ختام فعاليات منتدى شباب العالم.