صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل بيع كراسات الإعلان العاشر للإسكان

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قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الحصول على كراسات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، لا يزال يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، حيث يتوافد يومياً الراغبون فى التقدم والحجز بأعداد كبيرة على مكاتب البريد المميكن والتى يتوفر بها الكراسات لشرائها، والتعرف على شروط الإعلان العاشر استعداداً للتقديم بداية من اليوم الأربعاء .

وأشارت إلى أن هذا التوافد الكثيف يتطلب كم كبير من كراسات الشروط المطبوعة الخاصة بالإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تلبية جميع طلبات المواطنين، حيث تم بيع ما يزيد على 26 ألف كراسة من إجمالي 58 ألف كراسة تم بيعها منذ بداية سحب الكراسات.

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وأضافت أنه تمت زيادة ساعات العمل بكافة مكاتب البريد الُمميكن على مستوى المحافظات التى يوجد بها الوحدات السكنية، والتي يبدأ العمل بها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء، وذلك من خلال 160 مكتب بريد مميكن، و حتى الإنتهاء من بيع الكراسات لآخر مواطن متواجد داخل مكاتب البريد.

فى نفس السياق أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الصندوق سيوفر إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التي تنتهي في منتصف شهر ديسمبر القادم، وأشارت إلى أنه لا يوجد أسبقية في حجز الوحدات المطروحة، سواء لمن يشترى الكراسة فى اليوم الأول أو يشتريها فى اليوم الأخير، الكل سواء، وعلى كل من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول و رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

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