السيسي يوجه بإنشاء مدينة لشباب إفريقيا في مصر

Advertisements

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا في مصر ، ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018 ، وأضاف الرئيس: «نسعى لإنشاء المدينة ليس فقط لإتاحة الفرصة للشباب الإفريقي للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تنعقد في مصر ، لكن أيضا لتتلقى وتستقبل الأبناء من شباب القارة الإفريقية على مدار العام».

وخلال كلمته في جلسة «كيف نبني قادة المستقبل» ، ضمن فعاليات اليوم الثالث في منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ ، أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر ، الحديث مع شباب القارة الإفريقية ، وتأهيلهم إلى تطلب الأمر.

Advertisements