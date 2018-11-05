الزراعة تعلن عن مهلة وإجراءات جديدة بعد تفعيل كارت الفلاح الذكي

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صرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عباس الشناوي عن الانتهاء من تفاصيل طرح “منظومة الكارت الذكي” من نهاية شهر نوفمبر الجاري لعام 2018.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سوف تنتهي من تجميع كافة البيانات الخاصة بأصحاب الحيازات الزراعية، وأضاف “إن المرحلة الأولى تنطلق في خمس محافظات بحيازة حوالي اثنين ونصف مليون حائز”.

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وأوضح أن الوزارة خلال الفترة الراهنة بصدد طرح جديد بعد أن يتم صدور أمر من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالتنفيذ، وأضاف “إن فور إعلان العمل بهذا سوف يتم إصدار قرار إلزامي من قبل وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت بإلغاء التعامل مع الحيازة الزراعية الورقية على أن يكون أخر موعد خلال ستة أشهر فقط”.

وأعلن رئيس الإدارة المركزي لشؤون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة الدكتور محمد يوسف حول طرق الاستلام والطرح، حيث أعلن أن مديريات الزراعة سوف تقوم على تنفيذ عمليات حصر الأراضي الزراعية ومقارنتها بالآليات التي قد تم من خلالها استلام الاستمارات المقدم وقاعدة البيانات المتاحة في البنك الزراعي.

وأضاف “إن وزارة الزراعة تعمل حملة دعاية كبرى من أجل تشجيع المزارعين على سرعة التقدم إلى المرحلة الثانية التي تنطلق مع بداية العام الجديد 2019.

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