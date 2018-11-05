الرئيس السيسي: لن نستطيع القيام بإجراءات لرفع كفاءة المنشآت التعليمية كل عام

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال جلسة “كيف نبني قادة المستقبل” خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم معلقاً على عرض فيلم وثائقي عن الجامعات المصري التي التحقت بمسابقة أفضل جامعة مصرية على الإطلاق والتي كلف بها خلال مؤتمر الشباب قائلاً “كان نفسي تجيبوا صور الجامعات قبل ما تعرضوا صورها بعد العمل عليها و تجميلها”.

وأضاف السيد الرئيس “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية لن تستطيع القيام بإجراءات لرفع كفاءة المنشآت التعليمية كل عام دراسي”.

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وأوضح “إن المعنيين بالأمر في استطاعتهم العمل على تطوير، وتجميل تلك المنشآت دون تكليف منه بذلك”، وأضاف “أنه إذا لم يتم متابعة تطوير كافة المنشآت التعليمية في مصر والمنشآت الغير تعليمية بشكل دوري سوف تقل كفاءتها خلال عام واحد فقط”.

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