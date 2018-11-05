محاكمة عاجلة للمتهمين بمقتل طبيبة مستشفى المطرية

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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة المتهمين في “قضية وفاة طبيبة” داخل مستشفى المطرية إلى المحاكمة بشكل عاجل، وتم تحديد جلسة الغد لإجراء المحاكمة أمام “محكمة جنح المطرية”.

أمر النائب العام بإحالة كلا من كبير مهندسي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد كمسؤول أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمي للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية في مستشفى المطرية، والمختص بمتابعة أعمال الصيانة ورئيس شؤون المقر في المستشفى إلى محاكمة عاجلة بجلسة الغد الموافق الثلاثاء السادس من شهر أكتوبر الجاري.

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وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الأهمال في القيام بأداء وظائفهم في المتابعة والإشراف على أعمال الصيانة وتطوير توصيلات الكهرباء والمياه بالمبيت الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، والذي تسبب في إصابة الطبيبة المجني عليها الموت صعقاً بالكهرباء.