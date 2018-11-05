البحوث الفلكية تعلن عن موعد المولد النبوي الشريف

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أظهرت الحسابات الفلكية التي تم إعدادها من قبل “معمل أبحاث الشمس” التابعة إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1440 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6 ودقيقتين مساءً بتوقيت محافظة القاهرة المحلى يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر الموافق السابع من شهر نوفمبر الحالي لعام 2018.

كشفت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الأربعاء القادم في مدينة القاهرة، وفي جميع المدن وكذلك العواصم الإسلامية والعربية، وأوضحت الحسابات أنه سوف يتم ملاحظة وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد أن تغرب الشمس مع حدوث الاقتران بعد موعد الغروب في هذا اليوم في بلاد العالم الإسلامي والعالم العربي ماعدا جاكرتا، وكوالالمبور، وإندونيسيا وسوف يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس هذا اليوم.

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وأوضحت البحوث والحسابات الفلكية أن يكون الخميس القادم الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري هو المتمم لشهر صفر الهجري، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكاً ويوم الجمعة الموافق التاسع من شهر نوفمبر القادم لعام 2018، ويكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الأول الموافق عشرين من شهر نوفمبر الحالي 2018.