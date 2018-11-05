“التضامن: 5 مليار جنيه سنويًا هي قيمة الدعم النقدي لـ1.1 مليون من ذوي الإعاقة

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ذكرت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تتبنى سياسة داعمة داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوى الإعاقة، وقد ظهرت هذه السياسة منذ إعلان القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي عن تخصيص عام 2018 عاما لهم، وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذه الإرادة، مضيفة أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.

وأكدت “غادة والى” فى تقرير أصدرته الوزارة اليوم الإثنين، الموافق 5 نوفمبر، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يبلغ حجم الدعم النقدي الذى تمت اتاحته لإجمالي مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا بلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية “القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا” وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه لعدد من طلاب ذوي الإعاقة البصرية بـ 18 جامعة حكومية.

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ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنه في إطار تطبيق الدعم الكامل لذوي الإعاقة فقد تم تشغيل عدد ليس بالقليل منهم الأشخاص و جارى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص، كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وتخدم 278,000 شخص ذوي إعاقة.

واستطردت “والى” أنه بالنسبة للخدمات الطبية فقد تم التيسير على ذوي الإعاقة، حيث تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي حتى تراعي الشفافية والنزاهة وتتماشى في نفس الوقت مع وجود السرعة في الخدمة، يأتي ذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع، ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي الى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيب وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688,606 مواطن/ ومواطنة في 27 محافظة.

وزادت الدكتورة غادة والي، أنه من ضمن أنشطة الوزارة للوقوف بجانب ذوي الإعاقة فقد تم إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، وهو نتاج التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ، كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي.

وأكدت والى أن هناك اهتماما متزايد بالجانب البشرى المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب، حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.

وحسب ما جائ في التقرير الصادر عن وزارة التضامن، فإن الوزارة تهدف إلى العمل على تعديل الوعى المجتمعي بشأن قضية الإعاقة ومن خلال رؤية للمستهدف في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة إلى كونهم أشخاص قادرون علي الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة.

كذلك وضح التقرير أهمية توفير “الإتاحة” لذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من التفاعل والإنتاجية وجاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم وجارى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و 26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

وفي نهاية التقرير ، تم التأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تجري تنسيقًا مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل (7000) فرصة عمل لذوي الإعاقة بما يشمل 3000 قرض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة، كذلك تدريب 10,000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعن سبل الاكتشاف المبكر للإعاقة فقد اتفقت وزارة التضامن مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبي وعلى اطار برنامج سكن كريم التابع للوزارة هناك استهداف لرفع كفاءة منازل 5,000 من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.