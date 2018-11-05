تصريحات مثيرة للجدل حول سن الالتحاق بنقابة الصحفيين

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صرح سكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا “أنه هناك مقترح يتم دراسته من قبل النقابة، وهو مقترح خاص بتحديد سن الالتحاق بعضوية النقابة على أن يكون السن المقترح هو خمسة وثلاثون عاماً إلى جانب إضافة فترة انتقالية تصل مدتها إلى خمس سنوات أخرى”.

وأضاف “أنه من المتعين تبعاً لهذا المقترح أن يتم تعديل المادة من قانون النقابة حتى يتم الالتحاق بها في سن خمسة وثلاثون عاماً، وتبعاً لشروط القيد في النقابة التي سوف يتم التعامل بها تبعاً لهذا المقترح لتكون القيد في النقابة بالتحديد في سن 40 عاماً”.

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نفى حاتم زكريا ما تردد حول السن المقترح للقيد على جداول نقابة الصحفيين تحت التمرين عند سن الثلاثين عاماً، ولا يقل السن عن واحد وعشرين عاماً.

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