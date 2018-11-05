السيسي يعلن بشرى سارة لطلاب التعليم الفني: شهاداتكم ستكون معتمدة من ألمانيا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الجانب الألماني مؤخرا ، تضمنت إنشاء هيئة لاعتماد جودة مدارس التعليم الفني ، موضحا أن المدارس التي سوف تعتمدها هذه الهيئة ، سوف تكون معتمدة من الجانب الألماني ، وبالتالي فالشهادات تتيح للطلاب العمل في سوق العمل المصري والألماني والعالمي.

وخلال تعليقه على الكلمة المشتركة بين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ، خلال جلسة «بناء قادة المستقبل» ، التي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم اليوم الإثنين ، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن ثقافة المصريين يجب أن تتغير تجاه خريجي التعليم الفني ، فلا ينظرون فقط لخريج الشهادة الجامعية ويتجاهلون خريج التعليم الفني ، رغم ما يمتلكه من مهارات.

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من جانبه ، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن طلاب الشهادة الإعدادية ينقسمون إلى 53% يلتحقون بالتعليم الفني ، و47% يلتحقون بالتعليم العام سنويًا ، لافتا إلى أهمية تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني ، حيث إن مستقبل مصر يعتمد على هذا النوع من التعليم.

وتابع الدكتور طارق شوقي ، أن الوزارة تسعى لتغيير هذه الصورة ، عن طريق وضع تنسيق جديد للقبول في المدارس الفنية ، وإنشاء هيئة لجودة مدارس التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الألماني ، وكذلك إنشاء أكاديمية لتأهيل معلمي التعليم الفني.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تنشئ 100 مدرسة بالتعاون مع الجانب الألماني في مصر ، بينها 50 مدرسة للتعليم الفني المزدوج ، بداية من العام المقبل ، لاستقطاب الطلاب المتفوقين لهذا النوع من المدارس ، للحصول على شهادات التكنولوجيا التطبيقية.

بدوره ، قال الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الوضع الحالي في التعليم الفني ، يشير إلى أن الطلاب لا يمتلكون المهارات المطلوبة ، لكن مع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وضعت وزارة التعليم العالي قانونا لإنشاء الجامعات التكنولوجية ، يناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أسابيع ، بهدف توفير شهادة جامعية تسمح لطلاب التعليم الفني بالمنافسة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار ، أن هناك 8 جامعات تكنولوجية تدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل ، في عدد من محافظات الجمهورية ، كبداية لإنشاء جامعات تكنولوجية تستقبل طلاب الثانوية الفنية ، مضيفا أن كل طالب يمكنه الدراسة لمدة عامين والحصول على درجة «الدبلوم» ، أو الدراسة لمدة 4 سنوات والحصول على البكالوريوس ، كما يحق للطلاب استكمال دراساتهم العليا بالتقدم للحصول على درجة الماجستير.​