الأعلى للجامعات يدرس تطبيق الامتحانات إلكترونيا

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الموافق 5 نوفمبر، إنه تماشيا مع إدخال التكنولوجيا في مجال التعليم فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات أن تكون الامتحانات إلكترونية أسوة بكبرى المؤسسات العالمية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، نستهدف دخول الثورة الصناعية الرابعة التى تتميز بالذكاء الاصطناعى فى مناهجنا التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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ولفت عبد الغفار إلى أن العمل يجرى الآن على تطوير برامج كليات الطب والهندسة والزراعة وغيرها لتتواكب مع نظيرتها العالمية.

كان هذا الحديث، خلال استعراض وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي دور التعليم فى إعداد قادة المستقبل وفوائد بنك المعرفة فى تطوير التعليم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الثاني بشرم الشيخ.