نيابة شمال القاهرة توجه تهم خطيرة لـ منى عراقي و6 من معدي برنامجها

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أعلنت مصادر قضائية “إن نيابة شمال القاهرة الكلية قد اتهمت الإعلامية منى عراقي، وستة من معدي برنامج المهمة الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية النهار بتهمة التحريض على خطف الأطفال”.

كما نسبة أيضا المحكمة إلى الإعلامية منى عراقي بيع الأطفال، وقد أعلن محامي الإعلامية أحمد حمزة البحقيري “إن موكلتي هي صاحبة البلاغ في الواقعة إلى قسم شرطة الأزبكية خلال تصويرها أحد حلقات برنامجها بشارع عماد الدين القائم في وسط البلد، وإن ربة منزل تتوسط في بيع الأطفال”.

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وأوضح محامي الإعلامية منى عراقي “إن بلاغ الإعلامية تضمن أن هناك شخص يسمى نشأت قد تقدم بشكوى إليها يتضرر من سيدة تدعى صفية طلبت منه أن يتوسط لدى شقيقه الغير قادر على الإنجاب من أجل تبني أحد الأطفال، وأن اثنين من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية قد تواصلا مع تلك السيدة، وحاولوا إقناعها إنهما زوجين يحملان الجنسية السعودية، يرغبان في تبني طفل بأي طريقة مقابل دفع مبلغ مالي، فوافقت السيدة على العرض لكنها عادت وطلبت مبلغ أكبر”.

وأعلنت السيدة التي تسمى صفية وهي الطرف الثاني في القضية أنها قد تلقت اتصال هاتفي من معدة البرنامج منى عراقي قامت بإغرائها بدفع مبلغ مالي في مقابل خطف طفل وتسليمه إليها، ووجه اتهام إلى الإعلامية بأنها تسبب في خلق واقعة لا أساس لها إلى جانب احتجازها داخل سيارة وتصويرها دون رغبتها.

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