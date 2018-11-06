التموين تحذر أصحاب البطاقات المخالفة قبل الحذف

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أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجموع المواطنين المصريين من أصحاب بطاقات الدعم السلعي التي تحتوي على أخطاء بضرورة أن يتم تصحيح تلك البطاقات والعمل على تحديث البيانات الخاصة بها من خلال زيارة موقع إدارة دعم مصر.

وناشدت الوزارة جموع المواطنين بضرورة سرعة تحديث البيانات والعمل على تصحيح الأخطاء في بطاقات الدعم السلعي، حتى لا يتم إلغاء تلك البطاقات، وأكدت الوزارة أن غداً الموافق الأربعاء السابع من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 سوف يتم إلغاء جميع البطاقات التي تحتوي على أخطاء.

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وأكدت الوزارة في حالة رغبة المواطن الحصول على بطاقة دعم سلعي جديدة عليه أن يتقدم بطلب جديد تبعاً لضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية، وأشارت الوزارة أن الموقع الإلكتروني متاح الدخول عليه في حال عدم وجود بيانات عن أي بطاقة فهذا يدل على أن البطاقة سليمة ولا تحمل أي أخطاء.

تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيا .