«التموين» تجدد مناشدتها للمواطنين: حدثوا بطاقات التموين تفاديا لوقفها

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جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، مناشدتها للمواطنين من أصحاب البطاقات التي بها أخطاء في البيانات ، سرعة تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين ، تجنبا لوقف البطاقات التي بها أخطاء ويمتنع أصحابها عن تصحيحها، اعتبارا من الخميس المقبل 8 نوفمبر.

الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قال إن هناك نحو 21 مليون بطاقة تموين ، بينها 1.5 مليون بطاقة بها أخطاء في البيانات ، سواء أخطاء في الرقم القومي لصاحب البطاقة ، أو أحد الأفراد المسجلين بها ، أو عدم وجود الرقم القومي ، أو وجود أسماء مكررة أو متوفين ، أو أفراد مسافرين خارج البلاد لفترة كبيرة ، حيث تم وضع قائمة هذه البطاقات على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية ، منذ بداية أغسطس الماضي.

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وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الموقع يستقبل حاليا أصحاب البطاقات ذات البيانات الخاطئة لتحديثها حتى يوم 7 نوفمبر الحالي ، حيث يتم إيقاف البطاقات التي بها أخطاء ويمتنع أصحابها عن التحديث بعد هذه المدة ، ويتم تحديث البيانات أيضا من خلال مكاتب التموين ، وأضاف: “اللي هيمتنع عن تحديث بيانات بطاقة وفيها أخطاء ، تبقى وهمية وهنوقفها”.

بدوره ، أوضح الدكتور عمرو مدكور ، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات ، أن موقع إدارة دعم مصر يستقبل أصحاب البطاقات التي بها أخطاء ، كما أن الوزارة تناشد منذ 3 أشهر وحتى الآن ، المواطنين ، تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين ، كما أن التحديث لا يزال مستمرا حتى غدا الأربعاء ، واعتبارا من بعد غد الخميس سيتم حصر أعداد البطاقات الممتنع أصحاب عن التحديث تمهيدا لإيقافها.

ولفت مستشار وزير التموين ، إلى أنه لا مساس بأي بطاقة تموين بياناتها صحيحة ، والهدف حاليا تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء عن طريق موقع دعم مصر ، كي تكون هناك قاعدة بيانات لجميع البطاقات صحيحة ، ليصل الدعم للأفراد الحقيقيين المسجلين على البطاقات ، كما طالب المواطنين أصحاب البطاقات التي بها أخطاء ، سرعة تحديث بياناتهم تجنبا لوقفها.