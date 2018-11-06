السيسي يشارك شباب منتدى شرم الشيخ في ماراثون السلام

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، الشباب من ضيوف منتدى شباب العالم ، في “ماراثون السلام” ، الذي انطلق من منطقة نبق ، حتى أيقونة السلام.

وقبل انطلاق ماراثون السلام ، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلمة تحدّث خلالها عن السلام والتنمية ودور الشباب في بناء أوطانهم.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ، إن الشباب في مصر تصدى لأشرس المعارك ضد الإرهاب ، كما أن مصر بها 100 مليون نسمة يريدون العيش في سلام وتعمير وطنهم.

وخلال الماراثون ، أمسك الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بيد الطفل آسر الهواري ، وهو أحد أطفال مدينة السلام شرم الشيخ ، الذي شارك في ماراثون السلام ، وسار بجوار السيسي خلال الماراثون.