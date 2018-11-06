كل ما تريد معرفته عن تطوير طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي

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تواصل وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، تطوير مشروع ازدواج طريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي ، وتحويله إلى طريق حر ، بطول 400 كيلو متر ، وربطه بالطريق الإقليمي الدائري ، حيث إن هذا الطريق هو الطريق الرئيسي لمحور (الإسكندرية – كيب تاون).

يقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن كل ما تريد معرفته ، عن مشروع ازادوج طريق (القاهرة ـ أسيوط) الصحراوي الغربي ، وتحويله إلى طريق حر ، وهي كما يلي:

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1. تتولى هيئة الطرق والكباري تنفيذ المشروع. الذي يتضمن إجراء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالي.

2. يتضمن مشروع الطريق ، تحويله إلى طريق حر دون تقاطعات مرورية ، تستخدم الأنفاق للدوران إلى الخلف.

3. يشمل المشروع إنشاء نفق للدوران للخلف كل 10 كيلو مترات.

4. من المقرر أن يصبح الطريق مكون من 5 حارات في كل اتجاه ، بينها حارتين في كل اتجاه ، مخصصتان للشاحنات وحركة النقل الثقيل.

5. يتم إنشاء حارتين في الاتجاه القادم إلى القاهرة من الخرسانة ، بهدف خدمة الشاحنات وسيارات النقل الثقيل.

6. تشمل المرحلة الأولى من المشروع ، 230 كيلو مترا من محافظة القاهرة حتى محافظة المنيا ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في نهاية شهر يونيو المقبل.

7. تشمل المرحلة الثانية من مشروع الطريق ، مدّ الطريق حتى محافظة أسيوط ، ليصبح طول المرحلتين الأولى والثانية 400 كيلو متر.

8. من المقرر مدّ مشروع الطريق حتى محافظة أسوان ، ومن المخطط الانتهاء من القطاع الممتد من محافظة القاهرة حتى محافظة قنا ، خلال الـ4 سنوات المقبلة ، بحيث يصبح هذا القطاع حر مكون من 5 حارات في كل اتجاه.

9. يتم تنفيذ مشروع الطريق بمرحلتيه الأولى والثانية ، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق ، وذلك بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.

10. يستهدف المشروع تقليل الحوادث على هذا الطريق ، فضلا عن زيادة السيولة المرورية عليه.