السيسي: لم ننغلق على أنفسنا.. وما نفعله مرتبط بتحركات الآخرين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن مصر لم تنكفء على نفسها في الداخل ، مؤكدا أننا بحاجة إلى النظر للمنطقة والتطورات التي حدثت فيها.

وفي رده على سؤال الصحفي تيسير نعمات ، من جريدة الغد الأردنية ، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي ، على هامش فعاليات رابع أيام منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة السلام شرم الشيخ ، أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الواقع صعب للغاية ، وأن القدرة على التحرك مرتبطة بتحركات وتأثيرات الآخرين.

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وزاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن التحرك المصري أو حتى العربي ، قد لا يقوم بالأهداف التي نتمناها من سرعة حل القضية ، حيث إن العناصر المتشابكة داخل هذه الدول ، تمثل صعوبة كبيرة في إيجاد مخرج لها ، وتابع: «هناك دولا لديها أزمات عمرها 30 و40 سنة ومخلصتش ، وكل أزمة تستمر فترة طويلة يصعب إيجاد حل لها بسهولة ، أما نحن فتحركنا مرتبط بقدرتنا على التأثير ، وقدرتنا على التأثير مرتبطة بإمكانياتنا ، والقضايا مبقاش حلها بإيدينا في المطلق».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الأمن القومي العربي قبل 2011 ، مختلف عن الأمن القومي العربي بعد 2011 ، كما أن هناك تنسيقا بيننا وبين الأشقاء في الأردن وفي منطقة الخليج ، وأضاف: «الطرح المصري فيما يخص الأمة ، يؤكد أننا نستطيع حتى في حالة الانكشاف الموجودة حاليا”.