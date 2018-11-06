السيسي يدعو لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ولو جزئيا

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل ظهر اليوم الثلاثاء ، ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر ، وذلك على هامش منتدى شباب العالم ، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ ، وتنتهي فعالياته اليوم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إنه لا يمكن قبول أي دور للميليشيات المسلحة في دول النزاعات ، وليس مقبولًا أن يكون لها أي دور في كفالة أمن المنطقة ، موضحا أن مصر تدعم الجيش الليبي ، باعتباره الجيش الوطني المخول بحفظ الأمن والنظام ، كما أن استمرار الوضع الحالي هناك ، يجذب العناصر الإرهابية في سوريا للقدوم إلى المناطق الهشة ، ويهدد كذلك دول الجوار مع ليبيا ، وهي دول عربية وإفريقية بل وأوروبية ، كما دعا إلى رفع الحظر ولو كان جزئيا ، عن تسليح الجيش الليبي بهدف تعزيز قدراته.

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وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن إرادة الشعب المصري المطلقة ، هي التي فرضت المسار السياسي في مصر ، وتابع: «لا يمكن لأي دولة أن تعطي مصيرها للمجهول ، وأجدد رسالتي لشعوب الدول العربية ، بالحفاظ على استقرار بلادهم».