السيسي يعلق على تأثير ملء سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل ظهر اليوم الثلاثاء ، ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر ، وذلك على هامش منتدى شباب العالم ، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ ، وتنتهي فعالياته اليوم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية ، حيث تم الاتفاق مع الدول الإفريقية بشكل عام ، على دعم مشروعات التنمية ، لكن ليس على حساب حياة المصريين ، التي تعتمد بشكل كامل على مياه النيل.

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وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة ، نحن بحاجة إلى مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية ، وذلك من منظور فني» ، وتابع: «اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق ، نحن بحاجة إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية ، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة».