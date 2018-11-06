السيسي يعلق على «مقتل خاشقجي»: نحتاج لانتظار نتائج التحقيقات

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل ظهر اليوم الثلاثاء ، ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر ، وذلك على هامش منتدى شباب العالم ، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ ، وتنتهي فعالياته اليوم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة ، ولا أحد يستطيع هز استقرارها ، وزاد: «مصر تدعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها».

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وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة العربية السعودية ، تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أن الإعلام كان له دور سلبي ، فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، مؤكدا أننا بحاجة إلى التوقف وانتظار إعلان الجهات المعنية المسؤولة ، والجهات القضائية نتيجة التحقيقات بشأن هذه القضية.