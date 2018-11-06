مدبولي يغادر القاهرة إلى شرم الشيخ لحضور ختام منتدى شباب العالم

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غادر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، مطار القاهرة الدولي ، متجها إلى مدينة السلام شرم الشيخ ، لحضور ختام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وصل صباح اليوم إلى القاهرة ، بعد مشاركته في افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات ، في مدينة شنجهاي الصينية ، بعد زيارة رسمية استغرقت 4 أيام.

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