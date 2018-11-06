غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات المهمة

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يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المختلفة.

ووافقت الحكومة في اجتماع سابق لها ، على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية ، لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة ، من المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، خلال عامى 2019 / 2020 ، بهدف طرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.

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