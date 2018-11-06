بعد قليل.. السيسي يشهد ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية ، والذي شهد على مدار 37 أيام متصلة ، مناقشات ثرية وحوارات متنوعة بشأن قضايا السلام والإبداع والتطوير.

وتضمنت فعاليات منتدى شباب العالم ، عدة أنشطة وفعاليات. أهمها النصب التذكاري لإحياء الإنسانية ، مسرح شباب العالم ، منصة الإبداع والابتكار Freedom. E ، منطقة ريادة الأعمال Start up Vein ، فضلا عن ماراثون السلام بالدراجات ، الذي انطلق صباح اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الجلسة الختامية في منتدى شباب العالم ، تبدأ بإعلان توصيات المنتدى في تمام الخامسة مساء ، يعقبها الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم ، حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل ، مجموعة من الشباب المبتكرين والمبدعين من مختلف دول العالم.