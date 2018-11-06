بعد قليل.. السيسي يشهد ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
بعد قليل.. السيسي يشهد ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم
عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية ، والذي شهد على مدار 37 أيام متصلة ، مناقشات ثرية وحوارات متنوعة بشأن قضايا السلام والإبداع والتطوير.

وتضمنت فعاليات منتدى شباب العالم ، عدة أنشطة وفعاليات. أهمها النصب التذكاري لإحياء الإنسانية ، مسرح شباب العالم ، منصة الإبداع والابتكار Freedom. E ، منطقة ريادة الأعمال Start up Vein ، فضلا عن ماراثون السلام بالدراجات ، الذي انطلق صباح اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجلسة الختامية في منتدى شباب العالم ، تبدأ بإعلان توصيات المنتدى في تمام الخامسة مساء ، يعقبها الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم ، حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل ، مجموعة من الشباب المبتكرين والمبدعين من مختلف دول العالم.