السيسي يحدد 3 معوقات أمام سد النهضة.. تعرف عليها

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية ، في مدينة السلام شرم الشيخ ، على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إن العلاقات المصرية الإثيوبية تغيرت بشكل كبير خلال الشهور الماضية ، كما أن كل التواصل المباشر كان إيجابيًا ، وأضاف: «نحتاج إلى تحويل هذا الكلام إلى اتفاقية ملزمة ، ونحن مع حق إثيوبيا في التنمية ، لكن ليس على حساب حياة المصريين».

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وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن هناك 3 معوقات فقط فيما يتعلق بسد النهضة ، وهي عملية ملء الخزان التي لا تؤثر على حصة مصر المائية بأي شكل ، وألا يستخدم السد لأي أهداف أو أغراض سياسية ، وأن يكون هناك اتفاقا على فترة ملء الخزان ، يتم بمعرفة اللجان الفنية التي تناقش هذا الأمر ، وزاد: «اللجان الفنية لم تصل إلى مستوى نطمئن منه أن يريحنا ويريح القضية ، لكن نحن متفاءلون جدًا بالمؤشرات الجيدة والقيادة الإثيوبية الجديدة».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العلاقات المصرية تتحسن مع إثيوبيا وإريتريا والصومال وكذلك جيبوتي ، كما أن جنوب السودان تستقر ، وهذا كله يصب في المصالح المشتركة مع هذه البلاد.