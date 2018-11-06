طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وعلى وسط سيناء ، وعلى مناطق من شمال الدلتا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 18 درجة. العظمى 26 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 26 درجة.

قنا ، الصغرى 16 درجة ، العظمى 29 درجة.

الأقصر ، الصغرى 16 درجة ، العظمى 28 درجة.

أسوان ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 29 درجة.