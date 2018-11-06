إقبال كبير علي كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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صرحت مصادر مسؤولة في الهيئة القومية للبريد “إن عمليات بيع كراسات مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وعددها سبعة محطات تخطت سبعين ألف كراسة، ويتم تقدم الخدمة في مائة وستين مكتب بريد”.

وأضافت المصادر “إن الخدمة مستمرة ومتاحة في جميع مكاتب البريد حتى موعد الانتهاء من التقديم لجميع الراغبين في حجز الوحدات السكنية في الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي في منتصف شهر ديسمبر القادم لعام 2018”.

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وأوضحت المصادر “أن سعر كراسة شروط الإعلان العاشر تصل إلى مائة وعشرين جنيهاً، ومقدمات جدية الحجز تصل إلى عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للوحدة التي تصل مساحتها إلى خمسة وسبعين متراً، وأربعة عشر ألف جنيهاً للوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى تسعين متراً”.

وشهدت مكاتب هيئة البريد في منطقة العتبة حالة من الزحام التي أدت إلى وجود طوابير كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية في الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضخ كراسات إضافية.

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