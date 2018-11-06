السيسي يتحدث عن سبب رفضه افتتاح مترو مصر الجديدة مارس الماضي

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الموافق 6 نوفمبر، عن سبب رفضه افتتاح خط مترو أنفاق مصر الجديدة منذ ثمانية أشهر ماضية معللا ذلك لعدم الجدوى الاقتصادية حتى بعد رفع سعر التذكرة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخط الأول من مترو الأنفاق المرج – حلوان، يحتاج جالى ٣٠ مليار جنيه لتطويره، وأوضح أن حل المشاكل يكون بمجابهة إلى تحديات بشكل أمين وطرحها على الراي العام.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال لقاءه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بمنتدى شباب العالم، أن رفض فتح خط مترو مصر الجديدة منذ ثمانية اشهر، لأن تكلفة التذكرة ستكون غير اقتصادية وبالتالي سيتم تدميره.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يريد الصوت المؤيد الداعم لأمن مصر واستقرارها، مشدداً على ان الكاتب الكبير هيكل كان يقوم بدراسة الموضوعات بشكل جيد قبل طرحها.

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