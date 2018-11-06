تعرف على توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم 2018

منذ 25 دقيقة أخبار مصر
تعرف على توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم 2018
عبدالفتاح السيسي

أصدرت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم 2018 ، توصيات النسخة الثانية من المنتدى ، المنعقد حاليا في مدينة السلام شرم الشيخ ، وذلك تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أبرز توصيات منتدى شباب العالم 2018 ، وهي كما يلي:

1. إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب ، تحت عنوان «جائزة زويل تايلر» للتميز العلمي ، وذلك نسبة إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل ، الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء ، والجنوب إفريقي ماكس تايلر ، الذي حصل على جائزة نوبل في الطب.

2. الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي ، لهدف تجمع دول الشراكة بشكل دوري.

3. تدشين نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط.

4. تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقي ، تحت عنوان «مبادرة إفريقيا واحدة» ، لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء.

5. زيادة دور العمل التطوعي بين دول القارة الإفريقية.

6. يعقد منتدى شباب الأورومتوسطي بشكل سنوي ، في كل دولة على أرضها على التوالي.

7. تأسيس برنامج تطوعي بين دول القارة الإفريقية في مصر.

8. تكوين لجنة بحثية بهدف مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ، ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية.

9. إعداد وتصميم منهج متكامل ، بهدف تأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

10. نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية.

11. إنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي ، بهدف دعم  ريادة الأعمال في العالم العربي والإفريقي.

12. تشكيل آلية عربية إفريقية ، بهدف مواجهة الإرهاب.

13. إنشاء صندوق عربي إفريقي ، بهدف دعم السلام فيما بعد الصراعات

14. إنشاء نصب تذكاري لإحياء الإنسانية ملتقى ريادة الأعمال.

يذكر أن عددا كبيرا من الشباب من مختلف دول العالم ، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها ، على مدار 4 أيام متواصلة في مدينة السلام شرم الشيخ ، شملت جلسات رئيسية وأخرى متخصصة ، تحدثت عن موضوعات تخص البشرية جمعاء ، بينها كيفية صنع قادة المستقبل ، والأمن المائي ، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب ، والسوشيال ميديا وتأثيرها ، وغيرها من القضايا المهمة التي نالت اهتمام شباب العالم الموجودين في مدينة السلام شرم الشيخ ، من 160 دولة حول العالم ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.