تعرف على توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم 2018

Advertisements

أصدرت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم 2018 ، توصيات النسخة الثانية من المنتدى ، المنعقد حاليا في مدينة السلام شرم الشيخ ، وذلك تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أبرز توصيات منتدى شباب العالم 2018 ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب ، تحت عنوان «جائزة زويل تايلر» للتميز العلمي ، وذلك نسبة إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل ، الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء ، والجنوب إفريقي ماكس تايلر ، الذي حصل على جائزة نوبل في الطب.

2. الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورومتوسطي ، لهدف تجمع دول الشراكة بشكل دوري.

3. تدشين نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط.

4. تنظيم منتدى لرواد الإعلام الإفريقي ، تحت عنوان «مبادرة إفريقيا واحدة» ، لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء.

5. زيادة دور العمل التطوعي بين دول القارة الإفريقية.

6. يعقد منتدى شباب الأورومتوسطي بشكل سنوي ، في كل دولة على أرضها على التوالي.

7. تأسيس برنامج تطوعي بين دول القارة الإفريقية في مصر.

8. تكوين لجنة بحثية بهدف مناقشة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ، ودمج برامج حماية الإنترنت للمناهج الدراسية.

9. إعداد وتصميم منهج متكامل ، بهدف تأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

10. نموذج محاكاة للقمة العربية الإفريقية.

11. إنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي ، بهدف دعم ريادة الأعمال في العالم العربي والإفريقي.

12. تشكيل آلية عربية إفريقية ، بهدف مواجهة الإرهاب.

13. إنشاء صندوق عربي إفريقي ، بهدف دعم السلام فيما بعد الصراعات

14. إنشاء نصب تذكاري لإحياء الإنسانية ملتقى ريادة الأعمال.

يذكر أن عددا كبيرا من الشباب من مختلف دول العالم ، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها ، على مدار 4 أيام متواصلة في مدينة السلام شرم الشيخ ، شملت جلسات رئيسية وأخرى متخصصة ، تحدثت عن موضوعات تخص البشرية جمعاء ، بينها كيفية صنع قادة المستقبل ، والأمن المائي ، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب ، والسوشيال ميديا وتأثيرها ، وغيرها من القضايا المهمة التي نالت اهتمام شباب العالم الموجودين في مدينة السلام شرم الشيخ ، من 160 دولة حول العالم ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.