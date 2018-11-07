الأرصاد: طقس اليوم خريفي معتدل واحتمال سقوط الأمطار مستمر حتى السبت المقبل

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يتوقع مسئولو هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وعلى وسط سيناء ، وعلى مناطق من شمال الدلتا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، شمالية غربية.

وفي نفس السياق، ذكر الدكتور أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن ظهور الشبورة المائية مرتبط بالصباح الباكر خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، لافتًا إلى أن الفرصة سانحة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وأيضاً محافظات الوجه البحري محافظات الوجه البحري تختلف شدتها من مكان لآخر، مضيفًا أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظة القاهرة خلال يومي الجمعة والسبت المقبل.

واستكمل: يجب على سائق السيارة اتباع تعليمات المرور بدقة، مع ترك مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه، وخاصة سائقي سيارات المدارس.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ،اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مختلف محافظات مصر.

بيان بدرجات الحرارة في محافظات جمهورية مصر العربية

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 25

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 24

سيوة 13 29

بورسعيد 19 25

دمياط 20 24

العريش 17 25

رفح 16 24

الإسماعيلية 17 27

السويس 17 26

رأس سدر 18 25

نخل 12 23

نويبع 19 26

طابا 18 25

كاترين 12 22

الطور 19 27

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بنى سويف 17 26

المنيا 14 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 16 28

أسوان 17 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 17 28

شلاتين 19 28

ابو رماد 19 27

راس حدربة 21 26

حلايب 21 26