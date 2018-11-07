أول تعليق من سعد الحريري على تصريحات وزير السياحة اللبناني المسيئة لمصر

Advertisements

صرح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء، أن الرابط بين مصر ولبنان أشد من أن يتأثر بسوء تعبير من وزير السياحة، وقال في تعليقه على أزمة تصريحات مسيئة نسبت لوزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان متعلقة بمصر، التحية إلى مصر وشعب مصر.

ونشر الحريري على حسابه بموقع تويتر: “ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني. تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا”.

Advertisements

ولقد قام وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بتكرار اعتذاره لمصر يوم الثلاثاء، عبر زيارة لمقر السفارة المصرية في بلاده، وجاء ذلك عقب التصريحات المسيئة المنسوبة له.

وقام أواديس كيدانيان بزيارة الي السفارة المصرية وقابل السفير نزيه النجاري، وكرر اعتذارة عما نسب له من تصريحات، وقال أنه يكن الإحترام لمصر قيادة وحكومة وشعب.

وجاء في مواقع محلية لبنانية أن الزيارة التي قام بها كيدانيان كانت “حرصًا على العلاقات اللبنانية واستمرار تميزها وبشكل خاص في مجال السياحة ولقد أجرى السفير النجاري يوم الإثنين اتصالا بالوزير كيدانيان، عقب التصريح المسىء لمصر والذي نسب إلى كيدانيان.