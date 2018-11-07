طقس معتدل وأمطار على السواحل الشمالية.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، ويكون مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد ، ومناطق أخرى من الوجه البحري ، وقد تمتد هذه الأمطار إلى محافظة القاهرة ، ومدينتي حلايب وشلاتين ، بينما تكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

Advertisements

وزاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ، الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 18 درجة ، العظمى 26 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 25 درجة.

قنا ، الصغرى 16 درجة ، العظمى 27 درجة.

الأقصر ، الصغرى 15 درجة ، العظمى 28 درجة.

أسوان ، الصغرى 17 درجة ، العظمى 28 درجة.