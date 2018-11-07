السعيد: بناء 13 مدينة خضراء بمصر

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كشفت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إنه يجرى حالياً إنشاء 13 مدينة جديدة ومستدامة بمصر ، مما يطلق عليهم دوليا “المدن الخضراء.

وأوضحت وزيرةاالتخطيط في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، الموافق 6 نوفمبر، عبر قناة “إكسترا نيوز” المصرية الفضائية ، على هامش فاعليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ: أن من بين هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين”.

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وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هذه المدن يجري بناؤها وفق المعايير العالمية للمدن الخضراء، بحيث تتضمن نسبة من الأشجار والنباتات عالية، بالإضافة إلى توافر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن أمس الثلاثاء شهد ختام فعاليات منتدى شباب العالم، بعدما انعقد على مدار الثلاثة أيام الماضية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5000 شاب من 163 دولة حول العالم.