الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض 3 درجات وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية

Advertisements

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد سوف تشهد اليوم الخميس، الموافق 8 نوفمبر، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، بداية من اليوم وغد الجمعة يستمر حتى السبت بمعدل درجتين و 3 درجات على أغلب محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرصة سقوط الأمطار متوقعة بقوة، لافتًا أنه يتوقع سقوط أمطار غزيرة خصوصا على السواحل الشمالية للبلاد، وتزداد فرصة سقوط الأمطار غدا الجمعة وتمتد كذلك فرص سقوط الأمطار على الوجه البحرى والقاهرة بعد ظهر الغد.

Advertisements

ويتوقع مسئولو هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار ، يكون لطيف في بداية الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وحسب ما جاء في النشرة الدورية التي تصدرها هيئة الأرصاد، توضح توقعات خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وعلى وسط سيناء ، وعلى مناطق من شمال الدلتا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون من متوسطة الشديدة فى السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحرى، وتكون بين خفيفة لمتوسطة بالقاهرة، لافتا إلى أن الأمطار تستمر حتى السبت.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة بالقاهرة سوف تتراوح العظمى فيها بين 24 و 25 ، والسواحل الشمالية بين 23 و 24 درجة .